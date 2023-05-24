Президентская гонка: соперник Трампа объявит свою кандидатуру через Twitter

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президентская гонка в США набирает обороты - губернатор штата Флорида Рон Десантис объявит о своей кандидатуре на пост президента в 2024 году в рамках специально организованного онлайн-выступления через Twitter, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Мероприятие, в котором примет участие сам генеральный директор социальной сети Илон Маск, запланировано на вечер среды в рамках платформы Twitter Spaces.

44-летний Десантис считается главным соперником бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии.

Он присоединится к растущему списку претендентов, стремящихся сместить Трампа, который лидирует более чем на 30 пунктов в общенациональных опросах общественного мнения.

Первичные выборы в США начнутся уже в феврале следующего года, чтобы определить, кто из кандидатов будет соперничать за президентство с Джо Байденом, представляющим Демократическую партию, на всеобщих выборах в ноябре 2024 года.

Twitter Spaces — это платформа, позволяющая «создателям» вести живые аудиобеседы, к которым могут присоединяться и участвовать другие пользователи Twitter.

Модератором мероприятия в среду вечером выступит технический предприниматель Дэвид Сакс, близкий союзник основателя Tesla и сторонник будущего кандидата Десантиса.

Ранее на мероприятии Wall Street Journal (WSJ) Илон Маск уже делал заявление о том, что впервые в истории кандидат в президенты США объявит о своем участии в гонке в социальных сетях.



