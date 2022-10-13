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    Президентов и глав правительств стран-членов СВМДА наградили медалями в Астане

    13 Октября 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о награждении глав государств и правительств стран-членов СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Председательство приняло решение наградить юбилейными медалями СВМДА Глав государств и правительств стран-членов форума. Медали представлены перед Вами на столе. Я искренне благодарю своих коллег – Глав государств, Президентов, глав делегаций за активное и конструктивное участие в форуме, что предопределило его конечный успех», - объявил Глава государства на VI саммите СВМДА.

    Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.

    На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент РК. Интервью 2017 года Международная деятельность РК СВМДА
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