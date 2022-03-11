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    Президентом Венгрии впервые избрана женщина

    11 Марта 2022, 09:00

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Президентом Венгрии впервые в истории страны стала женщина: две трети депутатов парламента поддержали кандидатуру 44-летней Каталин Новак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews

    Её выдвинула правящая партия ФИДЕС. В разное время она занимала ряд постов в партийном руководстве, а до конца прошлого года была министром без портфеля по делам семьи.

    Новак сменит на посту главы государства Яноша Адера, который был президентом два срока. Его полномочия истекают 10 мая.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Венгрия
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