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    Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович

    6 Января 2020, 09:10

    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Во втором туре выборов президента Хорватии победу одержал кандидат от Социал-демократической партии бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

    Государственная избирательная комиссия, по итогам обработки 99% бюллетеней сообщила, что Миланович набрал 53% голосов. Результат действующего президента страны Колинды Грабар-Китарович 47%.

    В конце этого года в стране, которая с 1 января председательствует в Европейском союзе, пройдут также парламентские выборы.

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    Выборы Евросоюз
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