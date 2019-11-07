Президентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин ознакомились с инвестиционными возможностями приграничных территорий двух стран. Президентам был представлен пул готовых инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главам государств также была презентована Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Дорожная карта предполагает полное обустройство более 40 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в течение пяти лет.



