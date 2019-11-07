Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:36
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
вчера 17:17
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:07
-
-
-
-
Президентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов
7 Ноября 2019 23:47
Поделиться:
ОМСК. КАЗИНФОРМ - В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин ознакомились с инвестиционными возможностями приграничных территорий двух стран. Президентам был представлен пул готовых инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеКакие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК
Главам государств также была презентована Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Дорожная карта предполагает полное обустройство более 40 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в течение пяти лет.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили филиал Эрмитажа в Омске
- Какие документы подписали Казахстан и Россия на XVI Форуме межрегионального сотрудничества
- Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ
- Следующий Форум межрегионального сотрудничества пройдет в Кокшетау
- Открыть филиал НИШ в приграничном регионе России предложил Президент РК
- Президент РК: СЭЗ в Северном Казахстане даст импульс развитию кооперационных связей
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047