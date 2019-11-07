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Президентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов

7 Ноября 2019 23:47
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Президентам Казахстана и России представили ряд совместных проектов

ОМСК. КАЗИНФОРМ - В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин ознакомились с инвестиционными возможностями приграничных территорий двух стран. Президентам был представлен пул готовых инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Главам государств также была презентована Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Дорожная карта предполагает полное обустройство более 40 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска в течение пяти лет.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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