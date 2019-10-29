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Президента РК ждут в Алматы

29 Октября 2019 09:16
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Президента РК ждут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев с рабочим визитом посетит Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Расширенное совещание будет проходить в акимате города. На повестке дня - вопросы социально-экономического развития города.

Отмечается, что Глава государства проведет в Алматы с рабочим визитом два дня. В скором времени начнется совещание, где главной темой для обсуждения станут перспективы развития культурной столицы.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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