Президента РК ждут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев с рабочим визитом посетит Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расширенное совещание будет проходить в акимате города. На повестке дня - вопросы социально-экономического развития города.

Отмечается, что Глава государства проведет в Алматы с рабочим визитом два дня. В скором времени начнется совещание, где главной темой для обсуждения станут перспективы развития культурной столицы.