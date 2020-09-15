Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Президента РК ознакомили с планами работы Агентства по защите и развитию конкуренции

    15 Сентября 2020, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с планами работы вновь созданного Агентства по защите и развитию конкуренции.

    Президенту было доложено о предстоящих мерах, направленных на развитие конкуренции в стране, создание проконкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Для их реализации будет разработан Национальный проект по развитию конкуренции, который охватит все отрасли и регионы. Будут разработаны отраслевые и региональные стандарты конкуренции.

    Председатель Агентства рассказал Главе государства об организации деятельности новой структуры. В частности, приоритетными направлениями работы станут обеспечение устойчивого роста и развития экономики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, защита интересов потребителей.

    Президент подчеркнул важность формирования в Казахстане здоровой конкуренции на основе передового опыта мирового рынка.

    Касым-Жомарт Токаев указал на важность решения задач по повышению эффективности экономики и защите конкуренции, поставленных в Послании народу Казахстана, и дал ряд конкретных поручений руководителю нового Агентства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве