Президента РК будут информировать о руководителях без достойных антикоррупционных инициатив

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники. Госаппарат не должен бояться принимать решения. Сегодня мы наблюдаем такие тенденции, когда государственные служащие не проявляют инициативу, размывают ответственность, создают излишнюю волокиту. Наглядно такая ситуация проявилась во время пандемии», - сказал Касым-Жомарт Токаев сегодня на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

Как подчеркнул Глава государства, активная борьба с коррупцией не должна превращаться «в кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих».

«По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов. Поручаю Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать меня о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Это касается и местных исполнительных органов», – сказал К.Токаев.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы областей. О своей работе перед Главой государства отчитались руководители Агентства по противодействию коррупции, министерств здравоохранения, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, сельского хозяйства, акимы г. Шымкента и Жамбылской области.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на совещании по вопросам борьбы с коррупцией можно прочитать здесь.