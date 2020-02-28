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    Президента Монголии изолировали на 14 дней по прибытии на родину из Китая

    28 Февраля 2020, 12:07

    УЛААНБААТАР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ – Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга изолирован на 14 дней по прибытии из Китая на родину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Монцамэ.

    27 февраля в 22:20 по местному времени президент Монголии Х. Баттулга вернулся из КНР после своего однодневного визита в эту страну.

    Согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения опасного вируса в страну, у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взят тест на коронавирус в столичном международном аэропорту Чингис хаана.

    По официальным данным, президент Х. Баттулга на 14 дней помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства Д. Цогтбаатар, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т. Бадрал, глава администрации президента У. Шижир, советник президента по внешней политике Т. Тэгшжаргал - отправлены в специальный реабилитационный санаторий «Жаргалант» ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.

    Автор:

    Здравоохранение Монголия
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