Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президента Казахстана пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе

    20 Сентября 2022, 00:50

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

    Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром «Астана».

    Клаус Шваб пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.
    Президент Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
    Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
    Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы
    Игорь Рогов отчитался Президенту о работе Комиссии по правам человека
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров