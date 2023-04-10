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    Президента Казахстана пригласили на открытие Центра детского творчества в Азербайджане

    10 Апреля 2023, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приглашение в нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу выразить благодарность за приглашение. Я очень рад вновь побывать на братской земле Казахстана и продолжить наш с вами диалог. Имею хорошие воспоминания о вашем визите в Азербайджан в августе прошлого года, и с удовлетворением мы сегодня с вами отметили, что решения, которые мы приняли, реализуются, и уверен, что те решения, которые примем в рамках моего визита в Казахстан, также будут реализованы», - отметил Ильхам Алиев во время переговоров в расширенном составе.

    Президент Азербайджана пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие Центра детского творчества имени Курмангазы, строительство которого уже началось в азербайджанском городе Физули.

    «Хотел бы выразить благодарность еще раз от себя и от всего народа Азербайджана за почтение к памяти Гейдара Алиева, за то, что его именем названа одна из центральных улиц столицы Казахстана, за то, что вы чтите память моего отца и великого лидера азербайджанского народа. Также хотел бы выразить благодарность за ваше личное решение о строительстве центра детского творчества в освобожденном Карабахе имени Курмангазы. Строительство на самом деле уже идет очень активно, и, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на открытие этого центра», - сказал Ильхам Алиев.

    «Это будет хорошим символом дружбы и братства наших народов, потому что нам предстоит огромная работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры социальной, и такая инициатива от братского Казахстана, конечно, у всех азербайджанцев вызывает чувство большой благодарности», - добавил лидер Азербайджана

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов, а также откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Азербайджан Тюркский мир Сотрудничество
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