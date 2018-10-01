Президент знает настроение молодежи - общественник Даурен Бабамуратов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель молодежного общественного объединения «Жастар үні» Даурен Бабамуратов прокомментировал Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что живое было Послание, очень важное. Более двух часов Президент выступал, затронув практически все сегменты общества. Президент, начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим, отметил очень важные моменты. Зачастую мы считаем, что Президент может быть, где-то не знает настроения молодежи, но нет, Президент очень даже знает настроение молодежи. Огромное количество талантливой молодежи уезжает учиться за рубеж, почему? В чем подвох? Где мы ошиблись? Президент четко говорит - это вопрос качества высшего образования», - говорит Даурен Бабамуратов.



По мнению общественного деятеля, Президент акцентировал внимание, что качество образование будет оцениваться по количеству трудоустроенных выпускников вузов.



«Президент сказал про сельскую молодежь - есть молодежь, которая хочет работать на селе. Ее нужно обеспечить качественным образованием», - подчеркнул спикер.



Отдельно он отметил поручение Президента об обеспечении выпуска товаров народного потребления. «На эти цели выделяются дополнительные 500 миллиардов тенге. Теперь дело - за реализацией», - добавил Даурен Бабамуратов.