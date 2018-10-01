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Президент знает настроение молодежи - общественник Даурен Бабамуратов

6 Октября 2018 17:27 99
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Президент знает настроение молодежи - общественник Даурен Бабамуратов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель молодежного общественного объединения «Жастар үні» Даурен Бабамуратов прокомментировал Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаю, что живое было Послание, очень важное. Более двух часов Президент выступал, затронув практически все сегменты общества. Президент, начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим, отметил очень важные моменты. Зачастую мы считаем, что Президент может быть, где-то не знает настроения молодежи, но нет, Президент очень даже знает настроение молодежи. Огромное количество талантливой молодежи уезжает учиться за рубеж, почему? В чем подвох? Где мы ошиблись? Президент четко говорит - это вопрос качества высшего образования», - говорит Даурен Бабамуратов.

По мнению общественного деятеля, Президент акцентировал внимание, что качество образование будет оцениваться по количеству трудоустроенных выпускников вузов.

«Президент сказал про сельскую молодежь - есть молодежь, которая хочет работать на селе. Ее нужно обеспечить качественным образованием», - подчеркнул спикер.

Отдельно он отметил поручение Президента об обеспечении выпуска товаров народного потребления. «На эти цели выделяются дополнительные 500 миллиардов тенге. Теперь дело - за реализацией», - добавил Даурен Бабамуратов.

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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