Президент знает настроение молодежи - общественник Даурен Бабамуратов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель молодежного общественного объединения «Жастар үні» Даурен Бабамуратов прокомментировал Послание Президента народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Считаю, что живое было Послание, очень важное. Более двух часов Президент выступал, затронув практически все сегменты общества. Президент, начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим, отметил очень важные моменты. Зачастую мы считаем, что Президент может быть, где-то не знает настроения молодежи, но нет, Президент очень даже знает настроение молодежи. Огромное количество талантливой молодежи уезжает учиться за рубеж, почему? В чем подвох? Где мы ошиблись? Президент четко говорит - это вопрос качества высшего образования», - говорит Даурен Бабамуратов.
По мнению общественного деятеля, Президент акцентировал внимание, что качество образование будет оцениваться по количеству трудоустроенных выпускников вузов.
«Президент сказал про сельскую молодежь - есть молодежь, которая хочет работать на селе. Ее нужно обеспечить качественным образованием», - подчеркнул спикер.
Отдельно он отметил поручение Президента об обеспечении выпуска товаров народного потребления. «На эти цели выделяются дополнительные 500 миллиардов тенге. Теперь дело - за реализацией», - добавил Даурен Бабамуратов.
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