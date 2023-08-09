Президент заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем Послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение. Здесь задача Правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это во-первых. Во-вторых, дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями. Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что недавно провел заседание Высшего экономического совета. «Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом. Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны», - отметил Президент.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. Президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали. Глава государства поручил своевременно восстановить Экибастузскую ТЭЦ.

По информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов. Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. Второй – строительство новой тепломагистрали.