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    14:24, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент заслушал отчеты акимов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Акмолинской и Северо-Казахстанской областей текущую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали в Facebook.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржыкпаев отчитался о показателях социально-экономического развития региона, принятых противопаводковых мероприятиях, ходе вакцинации, обеспечении природным газом Аршалинского и Целиноградского районов, а также об исполнении ранее данного Президентом поручения по улучшению социальной и инженерно-инфраструктурной ситуации в с.Косшы.

    Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов также доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации, противопаводковых мероприятиях, подготовке к весенне-полевым работам, обеспечении жильем граждан, переселившихся в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов в рамках программы «Еңбек».

    По завершении бесед Касым-Жомарт Токаев дал Ермеку Маржыкпаеву и Кумару Аксакалову ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, качественного проведения весенне-полевых работ и других вопросов.


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