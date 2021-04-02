Президент заслушал отчеты акимов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Акмолинской и Северо-Казахстанской областей текущую ситуацию в регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Берика Уали в Facebook.

Аким Акмолинской области Ермек Маржыкпаев отчитался о показателях социально-экономического развития региона, принятых противопаводковых мероприятиях, ходе вакцинации, обеспечении природным газом Аршалинского и Целиноградского районов, а также об исполнении ранее данного Президентом поручения по улучшению социальной и инженерно-инфраструктурной ситуации в с.Косшы.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов также доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации, противопаводковых мероприятиях, подготовке к весенне-полевым работам, обеспечении жильем граждан, переселившихся в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов в рамках программы «Еңбек».

По завершении бесед Касым-Жомарт Токаев дал Ермеку Маржыкпаеву и Кумару Аксакалову ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, качественного проведения весенне-полевых работ и других вопросов.