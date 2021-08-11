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Президент заслушал отчет министра здравоохранения

11 Августа 2021 17:19
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Президент заслушал отчет министра здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения в ходе телефонного разговора доложил Главе государства о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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По словам Алексея Цоя, наблюдается замедление роста заболеваемости, наметилась тенденция стабилизации эпидемиологической обстановки в столице. Прирост заболеваемости в Казахстане за последнюю неделю составил 10 %.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что с 1 августа индекс распространенности в стране снижен на 9 % с 1,11 до 1,01. В частности, в Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в Алматы число R уменьшилось на 19 %.

На 10 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, загруженность по стране составляет 54%, средняя загруженность реанимационных отделений – 45%.

Докладывая о ходе вакцинации, Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59 %, вторым компонентом – около 4,5 млн человек с охватом 45,2% подлежащего населения.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК   #Акорда   #Минздрав РК  
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