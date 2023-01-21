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    Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае

    21 Января 2023, 20:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Президент в рамках рабочей поездки в Костанайскую область посетил завод Allur, где запустил мелкоузловое производство (CKD) автомобилей Kia. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам руководства завода, в 2022 году было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге. Экспорт составил 21,5 млрд тенге. На предприятии трудится свыше 2 тысяч человек. На новой линии будут выпускаться автомобили Kia Sportage. CKD – мелкоузловое производство, включающее сборку автомобилей, сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Данные технологии по производству Kia на территории Центральной Азии и СНГ размещены лишь в Казахстане.

    Далее Глава государства осмотрел производственные мощности и побеседовал с молодыми работниками.

    «Действительно, завод впечатляет. Очень чистое производство, высокая производственная культура. Нам только что продемонстрировали модель Kia Sportage. Качество этого автомобиля очень достойное. Поэтому думаю, что и спрос будет высоким. Мы будем приглашать инвесторов для дальнейшего расширения предприятия. На мой взгляд, в будущем у предприятия не должно быть каких-либо проблем. Мы придаем огромное значение поддержке молодежи, – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Как сообщили представители завода, в текущем году запланирован запуск линии CKD по производству Kia Cerato. Поэтому компания уже наладила сотрудничество с техническими учебными заведениями. С целью создания условий для обучения кадров начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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