Президент Yonhap News Agency: Казинформ - самый авторитетный и надежный медиахолдинг в РК

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В качестве представительного информационного агентства Казахстана Казинформ с момента своего основания в 1920 году является самым авторитетным и надежным медиахолдингом в стране.. Так считает президент и председатель правления ключевого информационного агентства Южной Кореи «Йонхап» Сунг Бу Чо.

«Хотел бы искренне поздравить Международное информационное агентство «Казинформ» по случаю его столетней годовщины.

Как известно, МИА «Казинформ» всегда добросовестно выполняло важную роль проводника в передаче локальных новостей читателям за рубежом и международных новостей для читателей в Казахстане.

Также Казинформ продолжает активно участвовать в различных мероприятиях, связанных с Организацией информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA), в которой я в настоящее время работаю в качестве президента.

У меня была двусторонняя встреча с председателем правления агентства «Казинформ» г-ном Аскаром Умаровым в ходе проведения Генеральной ассамблеи OANA, которая проходила в Сеуле в ноябре прошлого года. Мы с г-ном Умаровым обменялись мнениями по дальнейшему укреплению взаимоотношений между агентствами «Йонхап» и «Казинформ». Я очень надеюсь на дальнейшее участие и сотрудничество «Казинформ» в рамках OANA в будущем.

Как ключевые информационные агентства, представляющие наши страны, Йонхап и Казинформ поддерживают тесные связи и сотрудничество на протяжении длительного периода времени. Йонхап направил постоянного корреспондента в Алматы, и я слышал, что Казинформ планирует отправить корреспондента в Сеул в перспективе. Я желаю, чтобы оба агентства расширили текущее двустороннее сотрудничество в различных сферах и дальше развивали взаимную дружбу.

Еще раз поздравляю «Казинформ» со 100-летним юбилеем и желаю агентству дальнейших успехов», - говорится в тексте поздравления.