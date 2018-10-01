Президент WBC прокомментировал решение по ситуации Головкин - Чарло - «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман дал комментарий после принятого решения о санкционировании боя Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и Джермалла Чарло (27-0, 21 КО) в качестве предварительного поединка к Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Всё может случиться. Третий бой (Головкин - «Канело» - прим. ред.) интересен во всех отношениях. Но Чарло тоже имеет право. Я считаю, что достигнутое решение справедливо для всех трех сторон», - сказал М. Сулейман.

По замыслу WBC, пока Головкин будет драться с Чарло (предположительно весной), «Канело» проведет добровольную защиту своих титулов в декабре. Впрочем, представители команды Чарло допускают, что могут отступить, если Геннадий и Сауль вновь решат договориться о проведении третьего боя.





Фото: Sports.kz