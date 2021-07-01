Президент выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, ориентировочно в 19.15 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства», организованного структурой «ООН-женщины» совместно с правительствами Франции и Мексики.

Мероприятие, которое состоится в виртуальном формате, призвано консолидировать глобальные усилия в области гендерного равенства. Главной целью форума является создание многостороннего механизма, основанного на практических обязательствах всех вовлеченных в процесс участников», - написал Берик Уали.