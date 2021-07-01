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    11:51, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Президент выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
    «Сегодня, ориентировочно в 19.15 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением к участникам глобального форума «Поколение равенства», организованного структурой «ООН-женщины» совместно с правительствами Франции и Мексики.
    Мероприятие, которое состоится в виртуальном формате, призвано консолидировать глобальные усилия в области гендерного равенства. Главной целью форума является создание многостороннего механизма, основанного на практических обязательствах всех вовлеченных в процесс участников», - написал Берик Уали.

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