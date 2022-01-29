Президент высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об отсутствии алгоритма, смотрите: когда вводится режим чрезвычайного положения, головной организацией является Министерство внутренних дел. Когда же режим чрезвычайного положения перетекает в антитеррористическую организацию, головной организацией должен стать Комитет национальной безопасности», - отметил Глава государства.

Президент пояснил, что этот переход трудно осуществить.

«То есть, пока не передают дела, совещаются друг с другом, я говорю: «Слушайте, товарищи, война идет, вы совещаетесь». Я приказываю вам взять всю ответственность за подавление мятежа на свои подразделения, а я буду вами командовать уже теперь не только, как Верховный Главнокомандующий, но и как Председатель Совета безопасности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



