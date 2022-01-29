Президент высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался об отсутствии алгоритма в действиях казахстанских военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Говоря об отсутствии алгоритма, смотрите: когда вводится режим чрезвычайного положения, головной организацией является Министерство внутренних дел. Когда же режим чрезвычайного положения перетекает в антитеррористическую организацию, головной организацией должен стать Комитет национальной безопасности», - отметил Глава государства.
Президент пояснил, что этот переход трудно осуществить.
«То есть, пока не передают дела, совещаются друг с другом, я говорю: «Слушайте, товарищи, война идет, вы совещаетесь». Я приказываю вам взять всю ответственность за подавление мятежа на свои подразделения, а я буду вами командовать уже теперь не только, как Верховный Главнокомандующий, но и как Председатель Совета безопасности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
- Касым-Жомарт Токаев прокомментировал принятую резолюцию Европарламента в отношении Казахстана
- Будут изменения, но продуманные - Президент РК о кадровых перестановках
- Серьезно думаю над реформированием парламентской системы - Касым-Жомарт Токаев
- Президент РК про обучение в западных вузах по программе «Болашак»: Каких-либо препятствий мы ставить не будем
- Последние события показали, что интересы государства для меня превыше всего – Президент РК
- Мы не можем менять своих соседей - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Китаем
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана