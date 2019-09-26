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    Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

    26 Сентября 2019, 22:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента.

    «С чувством скорби воспринял новость о кончине экс-президента Франции Ж.Ширака. Он останется в нашей памяти как выдающийся политик, внесший большой вклад в укрепление связей между нашими странами. Выражаю искренние соболезнования Президенту Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу», - говорится в сообщении.

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    Президент Казахстана Франция
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