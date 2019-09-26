Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Жака Ширака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Президента.

«С чувством скорби воспринял новость о кончине экс-президента Франции Ж.Ширака. Он останется в нашей памяти как выдающийся политик, внесший большой вклад в укрепление связей между нашими странами. Выражаю искренние соболезнования Президенту Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу», - говорится в сообщении.