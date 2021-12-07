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    Президент выразил соболезнования родным и близким профессора Таласа Омарбекова

    7 Декабря 2021, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной известного общественного деятеля, ученого-педагога, доктора исторических наук, профессора, почетного члена Национальной академии наук Республики Казахстан Таласа Омарбекова, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

    «Талас Омарбекович долгие годы проработал на преподавательской стезе в Казахском педагогическом университете имени Абая и Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Он внес значительный вклад в развитие отечественной науки. Неоценимы его заслуги в формировании новой истории независимого Казахстана. Его деятельность была посвящена глубокому изучению тюркского мира, генеалогии нации, кочевой культуры народов Центральной Азии. Имя и светлый образ Таласа Омарбековича навсегда останутся в памяти нашего народа, его коллег и учеников», – говорится в телеграмме.

    Талас Омарбеков родился 29 мая 1948 года в ауле Акжар Байзакского района Жамбылской области.

    С 1967 по 1971 год учился на историческом факультете КазНПУ имени Абая.

    В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему «Лишение собственности и насильственная коллективизация казахских крестьян».

    В 2015 году согласно решению Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР), включен в топ-30 лучших представителей профессорско-преподавательского состава Казахстана.

    Автор 800 научных трудов, монографий, учебников и учебных пособий. Под его научным руководством защищено 34 кандидатских, семь докторских и три PhD диссертаций.

    Автор:

    Президент Казахстана Образование Наука Утраты
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