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    Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова

    13 Декабря 2022, 19:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана Булата Аюханова.

    «Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

    Напомним, на 84-м году жизни скончался артист балета, балетмейстер, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов. Прощание с Булатом Аюхановым состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.

    Фото:vecher.kz
    Президент Казахстана Культура
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