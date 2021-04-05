Президент выразил соболезнования родным и близким Кабдеша Жумадилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Кабдеша Жумадилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа», - говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на 84 году жизни умер писатель Кабдеш Жумадилов.