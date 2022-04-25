Президент выбрал путь усиления роли гаранта Конституции – доктор юридических наук

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор юридических наук Индира Аубакирова, член рабочей группы по разработке поправок в основной закон считает, что Президент выступает как гарант тех ценностей, которые заложены в основном законе нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо следует остановиться на нормах, которые ограничивают роль Президента, его полномочия в системе государственной власти. Это само по себе примечательно, по сути, мы можем называть этот процесс «самоограничением». В условиях Второй республики переход от суперпрезидентской системы власти к сильному Парламенту, в целом, к сильным представительным органам – это ограничение роли Президента в ряде тех направлений, которые до этого относились именно к компетенции высшего должностного лица государства. Если давать научную концептуальную характеристику данных мер, то здесь мы можем сказать, что Президент выбрал путь усиления роли гаранта Конституции. Здесь он выступает уже не столько как руководитель страны, а как гарант тех ценностей, которые заложены в основном законе нашей страны, как гарант идеи конституционализма», – сказала И. Аубакирова, выступая на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций по теме «Вторая республика. Основные изменения и дополнения в Конституцию РК».

По ее словам, вопрос заключается не столько в сокращении объема полномочий Президента, сколько в усилении других ветвей власти. При этом, в системе государственной власти предусмотрены положения, усиливающие правовую защищенность личности, появляются фундаментальные институты, приобретающие конституционный статус, как уполномоченный по правам человека, Конституционный суд. То есть, гражданин приобретает более широкие возможности для отстаивания своих прав. Также предусмотрено обретение конституционного статуса прокуратурой.

И. Аубакирова отметила, что депутатам Парламента предстоит большой объем работы, идейный посыл Послания Главы государства должен быть конкретизирован и в последующих законах. Для депутатов на первом месте должны быть чаяния народа, поскольку именно они заложены в Послании Президента, и они будут отражены в разрабатываемых поправках в Конституцию.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Акорде состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

В своем выступлении Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что поправки означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

Глава государства назвал эту модель «Второй республикой».