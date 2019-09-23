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    Президент встретился с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН

    23 Сентября 2019, 22:20

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Собеседники обсудили перспективы взаимодействия, в частности, в контексте координации усилий по укреплению межрелигиозного согласия и глобального диалога цивилизаций.

    Президент Казахстана отметил, что Альянс Цивилизаций относится к числу авторитетных международных институтов, вносящих большой вклад в обеспечение мира, сотрудничества и поддержание межцивилизационного диалога.

    «Казахстан готов к дальнейшему активному сотрудничеству с Альянсом Цивилизаций. Делегация нашей страны на постоянной основе принимает участие в форумах Альянса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент поблагодарил руководителя международной организации за неизменную поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий и активное участие в работе VI Съезда в октябре 2018 года, выразив надежду на дальнейшие плодотворные контакты.

    Кроме того, Глава государства приветствовал запуск разработанного Альянсом Плана действий по защите мест религиозного поклонения, который был представлен Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем 12 сентября в штаб-квартире ООН.

    В свою очередь Мигель Анхель Моратинос, поздравив Касым-Жомарта Токаева с избранием на должность Президента Казахстана, дал высокую оценку усилиям нашей страны в деле развития диалога между народами, культурами и цивилизациями.

    Автор:

    Президент Казахстана США 74-я Генассамблея ООН
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