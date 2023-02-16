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    Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс досрочно уйдет в отставку

    16 Февраля 2023, 11:43

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс планирует уйти в отставку за год до истечения срока его полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Дэвид Малпасс покинет свой пост 30 июня, в конце финансового года Всемирного банка, проработав на этой должности более четырех лет.

    «Для меня было огромной честью и привилегией руководить ведущим институтом развития в мире», — говорит он. «Поскольку развивающиеся страны столкнулись с беспрецедентным кризисом, я горжусь тем, что Группа Всемирного банка реагирует на них быстро, масштабно, новаторски и эффективно».

    Всемирный банк, объединяющий 187 стран-членов, предоставляет денежные займы развивающимся странам с целью сокращения бедности. Бывший президент США Дональд Трамп назначил Дэвида Малпасса главой Всемирного банка в 2019 году сроком на пять лет. США, как крупнейший акционер, традиционно назначают на эту должность своего гражданина.

    За время пребывания Дэвида Малпасса в должности, Всемирный банк реагировал на многочисленные кризисы, в том числе глобальную пандемию. Он также сосредоточился на политике, направленной на ускорение экономического роста, снижение бремени государственного долга и помощь в сокращении бедности.

    В своем заявлении Дэвид Малпасс отметил, что решил заняться новыми задачами и что это возможность для плавной смены руководства в Группе Всемирного банка.

    Фото: Patrick Semansky/Associated Press

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Мировые новости Всемирный банк
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