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    Президент: Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны

    6 Октября 2022, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Об этом во время Форума народной коалиции заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственные интересы – важнейшая ценность. Все решения от сел до Акорды должны приниматься, исходя из этого. Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции. Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого», - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

    Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Выборы Токаев Касым-Жомарт Президентские выборы - 2022
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