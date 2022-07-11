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Президент внес изменения в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
11 Июля 2022 16:54

Президент внес изменения в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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