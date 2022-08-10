Президент внес дополнение в Указ о введении моратория на проверки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства постановил внести дополнение в Указ «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно документу в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» вносится следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан.».

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



