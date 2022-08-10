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    • Президент внес дополнение в Указ о введении моратория на проверки

    10 Августа 2022 19:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства постановил внести дополнение в Указ «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно документу в Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» вносится следующее дополнение:

    пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

    «14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан.».

    Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
    #Президент Казахстана #Акорда
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