Президент: В Астане ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. Он остановился на приоритетных направлениях дальнейшей работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Первое. Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков», - сказал Президент.

Он отметил, что прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей.

«Избежать коллапса удалось по большей части благодаря теплой зиме. При этом местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, будучи, по сути, не готовы обеспечить их нормальное теплоснабжение. Развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма должностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства обратился к акиму столицы Женису Касымбеку.

«Женис Махмудулы, в начале года Вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще на стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие», - подчеркнул Президент.