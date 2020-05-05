Президент Узбекистана выразил сожаление и готовность оказать помощь в ликвидации подтопления в Туркестанской области

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана выразил готовность предоставить Казахстану необходимую помощь в ликвидации последствий подтопления в Туркестанской области РК в результате прорыва дамбы в Сырдарьинской области Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента РУ.

«К сожалению, в результате катастрофы в Сардобе были также затоплены некоторые населенные пункты в соседнем Мактааральском районе Туркестанской области Республики Казахстан. Мы с Президентом Казахстана, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым, в духе взаимопонимания и открытости обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Вчера делегация во главе с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым посетила место происшествия и подробно изучила ситуацию». - заявил в ходе видеоселекторного совещания П резидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мы с братским казахским народом издавна жили бок о бок, пили воду из одной реки, мы близки, как родственники. Мы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга, как в светлые дни, так и в периоды испытаний. Мы очень сожалеем, что эта неожиданная техногенная катастрофа принесла столько бед и нанесла ущерб не только нашему населению, но и соседям, нашим братьям, населенные пункты и посевы которых также были повреждены», - отметил Ш. Мирзиеев.

По его словам, Правительство, соответствующие министерства и ведомства, хокимияты на местах, другие ответственные лица и эксперты, а также казахстанские партнеры намерены тесно сотрудничать в борьбе с последствиями стихии.

«Мы также выразили готовность предоставить нашим казахстанским братьям необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Я убежден, что мы вместе с нашим народом сплоченно и дружно преодолеем и эти трудности»,- резюмировал Президент Узбекистана.



