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    Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

    20 Июня 2022, 20:05

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На встрече с членами Конституционной комиссии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Основной закон страны через референдум, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    «Предлагаю рассмотреть разработанный Парламентом проект на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», - сказал Шавкат Мирзиеев.

    Он отметил, что согласно действующему законодательству, парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию, однако правильнее это сделать, опираясь на волеизъявление народа.

    «Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа - настоящая народная Конституция», - подчеркнул Президент.

    По его словам, это соответствует принципу, что единственным источником и автором Конституции является народ.

    «Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: «Новая Конституция Узбекистана - моя Конституция», - резюмировал Шавкат Мирзиеев.

    Ранее глава Узбекистана выступил за внесение в Конституцию нормы о запрете смертной казни и расширение полномочий Парламента республики.

    Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период в основной закон страны поправки вносились 15 раз.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Конституция Мировые новости Политика Референдум
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