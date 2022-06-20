Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На встрече с членами Конституционной комиссии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Основной закон страны через референдум, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Предлагаю рассмотреть разработанный Парламентом проект на всенародном обсуждении и принять его путем референдума», - сказал Шавкат Мирзиеев.

Он отметил, что согласно действующему законодательству, парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию, однако правильнее это сделать, опираясь на волеизъявление народа.

«Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа - настоящая народная Конституция», - подчеркнул Президент.

По его словам, это соответствует принципу, что единственным источником и автором Конституции является народ.

«Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: «Новая Конституция Узбекистана - моя Конституция», - резюмировал Шавкат Мирзиеев.

Ранее глава Узбекистана выступил за внесение в Конституцию нормы о запрете смертной казни и расширение полномочий Парламента республики.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За этот период в основной закон страны поправки вносились 15 раз.



