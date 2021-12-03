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    Президент Узбекистана посетит Казахстан с государственным визитом

    3 Декабря 2021, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

    «По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря Казахстан с государственным визитом посетит Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

    Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.», - написал Б. Уали в Facebook.

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    Президент Казахстана Узбекистан
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