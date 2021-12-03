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Президент Узбекистана посетит Казахстан с государственным визитом
3 Декабря 2021 17:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 5-6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
«По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 5-6 декабря Казахстан с государственным визитом посетит Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Лидеры двух стран проведут переговоры в узком и расширенном составах, призванные придать новый импульс многогранным казахско-узбекским отношениям. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.», - написал Б. Уали в Facebook.
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