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    Президент Узбекистана посетит Казахстан до конца года

    17 Ноября 2021, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня.

    Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др.

    В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям, собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года.

    В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акмолинская область Акорда Узбекистан
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