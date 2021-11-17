Президент Узбекистана посетит Казахстан до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня.

Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др.

В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям, собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года.

В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне.