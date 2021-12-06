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    Президент Узбекистана посетил Офис цифрового правительства в Казахстане

    6 Декабря 2021, 23:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита в Казахстан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Офис цифрового правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    С казахстанской стороны присутствовали Премьер-Министр Аскар Мамин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, вице-министр финансов РК Марат Султангазиев.

    Багдат Мусин рассказал делегации Республики Узбекистан во главе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым об основных задачах и проектах Офиса цифрового правительства. По словам министра, в рамках его работы осуществляется автоматизация первичной аналитики, подготовка прогнозов и сценариев развития, мониторинг и выявление рисков срыва достижения целевых показателей и т.п.

    Кроме того, Багдат Мусин рассказал о ключевых направлениях национального проекта «Технологический проект за счет цифровизации, науки и инноваций», а также о цифровых государственных услугах и реинжиниринге бизнес-процессов на примере регистрации/перерегистрации авто. Вместе с тем, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности презентовал проект по цифровому мониторингу охвата и темпов вакцинации населения страны.

    Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов представил Аналитическую платформу по внутренней и внешней торговле, которая дает возможность в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены.

    Вице-министр финансов РК Марат Султангазиев представил систему «Электронные счета-фактуры», внедрение которой позволило отслеживать сделки между контрагентами в онлайн-режиме.

    Как ранее сообщалось, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи во дворце Акорда. После того как начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт президентам, прозвучали государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев совершили обход Почетного караула. Затем в Восточном зале состоялась встреча в узком составе.

    Лидеры Казахстана и Узбекистана обсудили широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства, в том числе ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе, а также взаимодействию по линии и многосторонних структур.

    После обстоятельной встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран. Одной из значимых договоренностей по итогам переговоров стало принятое лидерами двух стран решение о повышении статуса межгосударственных отношений до уровня союзничества.

    По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях.

    По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах главы государств провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации, в ходе которого стало известно, какие совместные проекты планируют реализовать Казахстан и Узбекистан.

    Также в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Нур-Султан президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания узбекского посольства, расположенного на проспекте Тәуелсіздік, недалеко от мечети «Хазрет Султан».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Премьер-министр РК Узбекистан Цифровой Казахстан Аскар Мамин МЦРИАП
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