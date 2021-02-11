Президент Узбекистана поручил ускорить начало вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана поручил ускорить начало вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно по итогам прошедшего видеоселекторного совещания под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо начать вакцинацию населения от коронавируса. Министр здравоохранения и руководитель Службы санитарно- эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в течение месяца должны определить категорию населения, которую необходимо вакцинировать в первую очередь, и сформировать электронный список»,— сказал Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также поручил создать дополнительные мобильные бригады.

«Необходимо подготовить 3 тысячи отделений вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Также необходимо создать 800 мобильных бригад, которые будут заниматься вакцинацией населения», — заключил он.

Напомним, ранее заместитель начальника службы санитарно- эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов заявил, что власти Узбекистана к концу 2021 года намерены привить 20% населения от коронавируса. По его словам начало массовой вакцинации запланировано на конец февраля или начало марта.

«Процесс вакцинации охватит весь Узбекистан, но это будет происходить постепенно. На первом этапе заказано 100 тыс. доз вакцины Pfizer, а на следующем этапе, по мере появления других лицензированных вакцин, будут использованы и они», - сказал тогда Курбанов.



