Президент указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Магзум Мирзагалиев отчитался об исполнении поручений Главы государства по ключевым направлениям деятельности министерства.
В частности, Президент был проинформирован о ходе разработки Экологического кодекса. По словам министра, проект Кодекса, подготовленный с учетом мнения общественности и передового опыта стран ОЭСР, был внесен на рассмотрение в Парламент.
Магзум Мирзагалиев также сообщил Касым-Жомарту Токаеву о работе над новыми государственными программами по управлению водными ресурсами и по геологоразведке.
Глава государства поручил министру тщательно проанализировать все аспекты водной безопасности страны при разработке соответствующей программы, а также указал на важность привлечения зарубежных инвесторов в геологоразведку.
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