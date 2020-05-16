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    Президент Туркменистана одобрил предложение о вступлении страны в ВТО в качестве наблюдателя

    16 Мая 2020, 01:58

    АШГАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ -КАЗИНФОРМ - В целях реализации «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы», эффективной интеграции государства в мировую экономическую систему, развития рыночных отношений в стране Президент Туркменистана подписал соответствующее постановление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

    Согласно документу, одобрено предложение Правительственной комиссии по изучению связанных с членством Туркменистана во Всемирной торговой организации вопросов о вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ВТО Туркменистан
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