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    Президент Туркменистана наловил рыбу в отпуске и передал ее детскому дому

    16 Июля 2020, 17:44

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

    «Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озёр страны», - говорится в сообщении.

    В этот раз глава государства, отдающий предпочтение активному отдыху, занялся ловлей рыбы.

    Глава государства отправил свежую рыбу, выловленную в озере, воспитанникам «Döwletliler köşgi», где под патронатом туркменского лидера созданы все условия для гармоничного развития и образования юных туркменистанцев.

    Как пишет издание, дети с радостью и чувством глубокой признательности приняли подарок.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркменистан
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