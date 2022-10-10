Президент Турции посетит Казахстан с государственным визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 12-13 октября 2022 года совершит государственный визит в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, в рамках визита 12 октября текущего года состоится двусторонняя встреча глав двух государств, а также четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

«В ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», - уточнил Айбек Смадияров в ходе брифинга МИД РК.

Также сообщается, что глава Турецкой Республики также примет участие в 6-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее МИД Казахстана подтвердил участие Президента России в саммитах в Астане.



