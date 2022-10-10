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    Президент Турции посетит Казахстан с государственным визитом

    10 Октября 2022, 16:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 12-13 октября 2022 года совершит государственный визит в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, в рамках визита 12 октября текущего года состоится двусторонняя встреча глав двух государств, а также четвертое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

    «В ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», - уточнил Айбек Смадияров в ходе брифинга МИД РК.

    Также сообщается, что глава Турецкой Республики также примет участие в 6-ом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Ранее МИД Казахстана подтвердил участие Президента России в саммитах в Астане.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Турция СВМДА
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