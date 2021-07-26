Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - На фоне уличных демонстрации и столкновений, произошедших в Тунисе в эти выходные, президент страны Каис Сайед снял с должности премьер-министра и приостановил работу парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство ANSA.

В воскресенье, в день 64-й годовщины независимости Туниса, во многих городах страны разгорелись демонстрации и акции протеста против премьер-министра и умеренно-исламистской правящей партии «Ан-Нахда». Митингующие также требовали суда над коррупционерами и роспуска парламента.

Требованиям протестующих внял президент страны Каис Сайед, который поздно вечером 25 июля снял с должности премьер-министра Туниса Хашема Машиши, а также приостановил работу парламента на 30 дней, лишив парламентариев депутатской неприкосновенности.

«Мы приняли эти решения до тех пор, пока в Тунис не вернется спокойствие населения и пока мы не спасем государство», - заявил президент К. Сайед в своем телеобращении.

После этого тунисский президент взял на себя осуществление исполнительной власти в стране, пообещав вскоре назначить нового премьер-министра.

Вечером в воскресенье вокруг столицы были развернуты армейские части, которые запретили въезд автомобилей из других городов. Также были заблокированы дороги, ведущие к парламенту и проспекту Хабиба Бургибы – центральной улице столицы, где обычно проходят массовые шествия и демонстрации.

В понедельник утром окружившие парламент военнослужащие не позволили войти в здание парламента ее спикеру Рашиду Ганнуши, являющимся лидером крупнейшей политической партии «Ан-Нахда», название которой переводится как «Возрождение».

В ответ на это спикер парламента объявил о начале сидячей забастовки.

«Парламент все еще стоит и будет выполнять свои задачи», - заявил Р. Ганнуши, подчеркнув, что президент Туниса не советовался с ним по поводу принятых накануне решений.

Партия «Ан-Нахда» также осудила действия тунисского президента, назвав их «государственным переворотом», а также признала его решение недействительным.

В свою очередь К.Сайед отвергнул выдвинутые обвинения, сославшись на 80 статью Конституции Туниса, позволяющую ему принимать «исключительные меры в случае неминуемой опасности, угрожающей институтам нации и независимости страны», одновременно пригрозив уголовной ответственностью за распространение подобных обвинений в его адрес.

Утром в понедельник у здания парламента Туниса прошли уличные столкновения сторонников партии «Ан-Нахда» со сторонниками президента, в результате возникших потасовок пострадали несколько человек.

В это же время тунисская полиция захватила бюро «Аль-Джазиры» в столице Туниса, выгнав оттуда журналистов и сотрудников телеканала, передает Al Jazeera.

Как сообщает BBC, общественное недовольство в Тунисе вызвал всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня в стране один из самых высоких показателей смертности в мире на душу населения.

На прошлой неделе число смертей от COVID-19 стало рекордным для страны, превысив 300 случаев летального исхода за сутки.

Несколькими днями ранее министр здравоохранения страны был уволен из-за неудачной программы вакцинации населения. На данный момент только 7% населения Туниса вакцинировались полностью.