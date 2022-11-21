Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.

Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

Фото: akorda.kz



