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    Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах

    21 Ноября 2022, 10:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

    Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.

    Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

    Фото: akorda.kz
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