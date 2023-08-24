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Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Августа 2023, 10:23
Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.


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