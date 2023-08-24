Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.