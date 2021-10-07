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    Президент Таджикистана наградил посмертно казахстанского героя-пограничника

    7 Октября 2021, 14:15

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона от 30 сентября 2021 года, в честь 30-летия Государственной независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Раджан Батырханов награжден орденом «Спитамен» 1 степени (посмертно). Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

    Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 годы.

    Батырханов (Батрканов) Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.

    28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьезное боевое столкновение с более чем двумястами боевиками Хакима из таджикской оппозиции, пытавшихся прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье.

    В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.

    Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух «УАЗиках» через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы, с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу «Черная рука» (впоследствии «Хаттаб», международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 годы).

    В этом бою, первым приняв бой на себя, в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками Р.А. Батырханов погиб, ценою своей жизни спас своих сослуживцев и определил успех боя.

    Ранее сообщалось, что сослуживцы Раджана Батырханова повторно предлагают присвоить ему звание «Халық Қаһарманы».

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    Пограничники Таджикистан КНБ
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