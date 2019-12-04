Президент своей страны

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» публикует перевод посольства РК в Румынии статьи «Президент своей страны» журналиста, президента румынской Организации по защите прав человека Флорентина Скалецки, опубликованной в газете AMOS News 2 декабря 2019 года.

На службе своего народа. На протяжении всей своей карьеры в качестве писателя, журналиста и руководителя изданий я изучал жизнь и деятельность государственных деятелей, будь то императоры или короли, президенты, канцлеры или султаны, некоторые из которых стали диктаторами. Это было просто желание узнать людей, которые взяли на себя ответственность руководить малыми или большими народами, принявшие те или иные удачные или провальные модели развития общества.

На этот раз я расскажу о жизни государственного лидера, как иначе нельзя сказать о человеке, который более 30 лет по иронии судьбы крепкой рукой руководил судьбой нации на пути к прогрессу и процветанию.

Если посмотреть на короткий период развития страны с момента обретения независимости, такой как Казахстан, который нуждался во всем, начиная от создания профессионального государственного аппарата, правового государства, индустриализации, устойчивого и предсказуемого экономического роста, вплоть до самоопределения и укрепления единства нации.

Но давайте посмотрим, кто был этот провиденциальный человек Казахстана, господин Нурсултан Назарбаев!

Нурсултан Абишевич Назарбаев – Первый Президент Казахстана и Елбасы, избранный 1 декабря 1991 г. на первых свободных всенародных выборах. Личность Н.А. Назарбаева знаменует собой целую эпоху в жизни страны. Он был и остается человеком крепкого телосложения, очень энергичным и активным, всегда готовым на жертвы ради своего народа.

Миссия пробудить национальный дух и возродить казахстанскую государственность легла на плечи одного из титанов современной мировой политики – Нурсултана Назарбаева, масштабная фигура которого на протяжении времени была ориентиром для преемников. С начала годов независимости казахстанцы ему доверили проектирование и строительство нового Казахстана. Время показало правильность этого пророческого выбора. Содержание и сущность его многофункциональной деятельности, направленной на создание основы истинного суверенитета, построение эффективной экономики, создание гармоничного общества и определение приоритетов развития страны на последнем этапе национальной истории является хорошей причиной для признания Первого Президента Казахстана в качестве Отца-основателя современного государства и настоящего лидера нации, как это определил сам казахский народ.

Исторический феномен Президента Нурсултана Назарбаева заключается в том, что он смог развить творческий потенциал нации и мобилизовать общество к мощному прорыву в будущее, которому было дано всемирно известное название «прыжок казахстанского барса».

Чисто прагматичный подход Елбасы, который включает в себя конкретные проекты, поддержание стабильности всей системы, стратегическое планирование и этап развития, позволил стране достичь впечатляющих результатов в государственном строительстве, менее чем за 30 лет. В связи с непрерывным процессом трансформации и глубокими системными реформами во всех сферах жизни общества появилось понятие «казахстанское чудо», главным создателем и автором которого является Нурсултан Назарбаев.

Продуманная политика и стратегия Елбасы привели казахстанскую экономику к статусу одного из самых быстрорастущих экономик в мире. Благодаря личному вкладу Первого Президента и сильной поддержке народа, модель развития Казахстана получила широкое распространение в мировом сообществе. Эта модель представляет собой постепенное и уверенное развитие государства с глубокой эволюцией.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР (ныне село Ушконыр Карасайского района Алматинской области Республики Казахстан). В 1967 г. окончил Высшее техническое учебное заведение при Карагандинском металлургическом комбинате.

Он является доктором экономических наук, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, почетным профессором и почетным доктором ряда национальных и зарубежных университетов, а также автором многочисленных научных книг и статей.

С 1960 по 1969 годы работал в Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 по 1979 годы был членом комсомола и работал в городе Темиртау Карагандинской области, а также в обкоме партии этого региона.

В 1979-1984 годах - Секретарь ЦК Компартии Казахстана. С 1984 по 1989 годы - Председатель Совета Министров Казахской ССР. В 1989- 1991 годах - Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. В это же время, с февраля по апрель 1990 г., был Председателем Верховного Совета Казахской ССР.

Он правил Республикой Казахстан с момента ее образования, став Президентом по итогам первых всенародных выборов и, как я уже сказал, свободных, организованных 1 декабря 1991 года.

На последних внеочередных президентских выборах 26 апреля 2015 г. Нурсултан Назарбаев одержал убедительную победу.

Согласно Указу № 887 от 19 марта 2019 г. «О Президенте Республики Казахстан» полномочия Нурсултана Назарбаева как Главы государства прекратились 20 марта 2019 года. Это решение, которого никто не ожидал и не предсказывал, было принято великим государственным деятелем, истинным лидером своего народа, передавшего руководство страной в руки другого государственного деятеля, его надежного соратника, г-на Касым-Жомарта Токаева, фактически ставшего новым Президентом страны. Я был в Казахстане во время демократических выборов 9 июня 2019 г., и тогда я встретил и пожал руку Его Превосходительству г-ну Нурсултану Назарбаеву на избирательном участке. На самом деле, хоть я и писатель, но присутствовал на этих выборах в качестве международного наблюдателя, могу подтвердить справедливость этих свободных выборов.

Нурсултан Назарбаев – автор книг «Стальной профиль Казахстана», «Без правых и левых», «Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку», «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства», «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана», «На пороге XXI века», «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», «В потоке истории», «Стратегия трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации», «Эпицентр мира», «Критическое десятилетие», «В сердце Евразии», «Казахстанский путь», «Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций», «Стратегия радикального обновления мирового сообщества и партнерства цивилизаций».

Награжден многочисленными советскими, казахскими и зарубежными медалями.

Обладая проницательным умом и исключительным трудолюбием, я бы даже сказал завидным, для многих современников эта личность современной эпохи и реформатор сегодняшнего дня, действительно совершила революцию в стране, которая прошла нелегкий путь в истории со времен средневековья с людьми кочевого происхождения, которых трудно контролировать и управлять на пути к развитому капиталистическому обществу.

Он ввел меры, которые изменили основу государственной концепции, реализуемой пятью основными реформами. Его идеи и послания заслуживают изучения всеми странами, если они действительно хотят реформ в своих странах, и по меньшей мере для будущих поколений. В конце концов они являются реформаторскими идеями со здравым смыслом, такими как учение главного мыслителя древнего Китая Конфуция.

Он внедрил действительно инновационные концепции, дающие нам реальную возможность изучить эти этапы, которые мы не прошли в свое время в нашей стране.