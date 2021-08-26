Президент страны гарантирует социальность государства – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Залогом успешности государства становится единство народа и власти, открытости диалога и согласия по ключевым вопросам развития. Такое мнение на круглом столе, посвященном Дню Конституции, выразил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первой статье Конституции Республика Казахстан утверждает себя социальным государством. Это важнейший принцип, который определяет социальную политику государства и сегодня в Казахстане в этом направлении сделано немало. Мы видим, что есть огромный потенциал сделать государство более социальным. Как раз таки Президент страны Касым-Жомарт Токаев гарантирует социальность государства. В каждом послании народу Казахстана есть отражение этой позиции Президента», - отметил Ерлан Смайлов.

По его словам, эксперты отмечают, что историческое время ускоряется и процесс становится намного сложнее.

«Требуется работать эффективнее и при этом быстрее, в этом смысле государство чаще сталкивается с испытаниями на прочность и устойчивость. Залогом успешности становится единство народа и власти, открытости диалога и согласия по ключевым вопросам развития. Мы видим, что усиливается институт уполномоченного по правам человека. Кроме того, внесены изменения в уголовный кодекс, касающийся декриминализации клеветы. Инициирован закон «Об общественном контроле», который призван обеспечить реальный действующий механизм открытости госоргана перед обществом. И все это решения, реально влияющие на жизнь населения. Именно эти законы направлены на формирование реального взаимодействия казахстанцев с государством, их вовлечения в процесс принятия решений и контроля работы государственных органов. Как мы видим, работа ведется. Но на этом останавливаться нельзя. Нужно понять и принять не как проблему, а как возможность тот потенциал, о котором было сказано выше – делая ставку на более глубокое понимание социальности государства, социальности как человекоцентричности при принятии государственных решений. И добиваясь этого непосредственно в работе правительства и акиматов всех уровней», - заключил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов.