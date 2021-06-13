Президент США прибывает в Бельгию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден в воскресенье вечером прибывает в Бельгию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что Дж. Байдена в военном аэропорту Мельсбрук встретит премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. В Бельгию уже доставили специальный бронированные лимузин президента США по прозвищу «Зверь» (The Beast), весом около 8 тонн.

В Брюсселе глава Белого дома примет участие в саммите США-НАТО и США-ЕС.

В понедельник состоится саммит НАТО, где планируется утвердить стратегию Альянса до 2030 года, также обсудить вопросы климата, кибербезопасности, вывода войск из Афганистана и другие актуальные темы безопасности.

Отмечается, что на полях саммита Дж. Байден также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По случаю встречи лидеров НАТО отдельные достопримечательности Брюсселя окрасят в синий цвет. Например, ратуша и фонтан на кольцевой развязке Монтгомери подсвечены синим цветом.

Между тем, саммит НАТО и визит президента США традиционно вызовут транспортные затруднения в центре бельгийской столицы. Так, планируется перекрыть несколько улиц возле штаб-квартиры НАТО, Королевского дворца, посольства США, гостиницы «Отель» и Европейского квартала. Компания общественного транспорта Брюсселя STIB также сообщила о смене расписания в это время.

Во вторник запланированы встречи Дж. Байдена с королем Бельгии Филиппом, премьер-министром Александром Де Кроо, министром иностранных дел Софи Уилмс.

Во второй половине дня Дж. Байден встретится с лидерами ЕС Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник вечером Дж. Байден вылетает в г.Женеву, Швейцария, где ожидается двустороння встреча с президентом России Владимиром Путиным.



