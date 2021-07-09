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    Президент США назвал дату завершения военной миссии в Афганистане

    9 Июля 2021, 10:51

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана идет с опережением графика и завершится к 31 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Белого дома.

    «Скорость - это безопасность», - подчеркнул Джо Байден во время своего выступления в Белом доме в четверг.

    Президент выступил в защиту своего решения о выводе войск США на фоне звучавших опасений о том, что афганское правительство может быть свергнуто повстанцами движения «Талибан» в течение нескольких месяцев после вывода американских войск, передает Los Angeles Times .

    В своем выступлении американский лидер опроверг мнение о неизбежности захвата «Талибаном» власти во всей стране, заявив, что силы группировки, насчитывающие примерно 75 тысяч боевиков, не могут сравниться с 300 тысячами сотрудников афганских сил безопасности.

    Несколькими месяцами ранее крайней датой вывода войск США Джо Байденом было назначено 11 сентября – двадцатая годовщина террористических атак Аль-Каеды.

    Недавние опросы показали широкую поддержку США ухода из Афганистана, при этом республиканские избиратели более скептически относятся к решению об уходе, передает ВВС .

    Байден также отметил, что прилагаются усилия, чтобы вывести из страны письменных, устных переводчиков и других афганцев, которые работали с правительством США. Он сказал, что было выдано 2500 специальных иммиграционных виз, позволяющих им приехать в Соединенные Штаты, но из них выдана пока только половина.

    В прошлом месяце Байден заверил афганских лидеров на встрече в Белом доме, что помощь США будет продолжаться.

    Ожидается, что даже после полного вывода войск США в Афганистане будут держать от 650 до 1000 военнослужащих для охраны посольства США, аэропорта Кабула и других ключевых правительственных объектов.

    Напомним, американские военные покинули аэродром Баграм, свою ключевую базу в Афганистане, фактически завершив военную кампанию в этой стране.

    Следует отметить, что американские военные покинули Баграм на фоне широкомасштабного наступления движения «Талибан» в Афганистане и захватом новых районов, до этого бывших под контролем Кабула. По этой причине в воскресенье свыше 300 афганских военнослужащих после ожесточенных боестолкновений с силами «Талибана» пересекли государственную границу Таджикистана, после чего Душанбе дополнительно мобилизовал 20 тысяч военнослужащих из резерва для укрепления границы с Афганистаном.




    Автор:

    Арсен Утешев

    Армия США Афганистан Мировые новости Политика Вооруженные силы Талибан
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